Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Соединенные Штаты не будут раскрывать численность оставшегося военного контингента в Афганистане после начала вывода войск, чтобы не создавать угроз для военнослужащих, сообщает пресс-служба Пентагона.

Солдаты США (сс) The U.S. Army

«По мере продолжения вывода войск американские представители будут осторожны в том, чтобы не раскрыть численность военного контингента в Афганистане», — говорится в сообщении.

В Пентагоне отмечают, данные о численности войск США в Афганистане могут дать радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некие преимущества, что создаст дополнительные угрозы для американских военнослужащих. При этом в минобороны США подтвердили намерения добиться политического урегулирования в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Афганистана. Планируется, что операция завершится к 11 сентября 2021 года — 20-летней годовщине терактов в Нью-Йорке.