Рамалла , , 03:23 — REGNUM Массированному ракетному обстрелу подвергла израильский город Беер-Шева палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом 12 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

В сторону населенного пункта было выпущено 100 ракет. Этот шаг стал ответом на удары израильской армии по жилым домам в секторе Газа. «Бригады Иззэддина аль-Кассама» является боевым крылом движения ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в городе Ришон-ле-Цион в центральной части Израиля в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа погибла местная жительница.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина погибла в Израиле после обстрела из сектора Газа