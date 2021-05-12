Казань, 12 мая, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Признанная банкротом в 2018 году компания «ВИМ-Авиа» обжаловала 18 постановлений межрайонной инспекции ФНС России от 26 января 2021 года, по которым её оштрафовали на крупную сумму. Судья Хасаншин признал незаконными и отменил постановления «в части административного штрафа, превышающего 200 000 рублей по каждому постановлению». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа»

В основе спора лежала отчетность по иностранным счетам, обнаруженным у ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». В обосновании иска управляющий заявил, что «не располагал сведениями о наличии счетов в банках — СНААВ TRASTBANK DARHAN SAIILGON (Узбекистан), SHANGHAI PUDONG DEVELOPVENT BANK (Китай), BANK OF CHINA (HEILONGJIANG BRANCH) (Китай)», так как «бухгалтерская документация в полном объеме не получена конкурсным управляющим и по настоящее время, о чем свидетельствует активный обособленный спор об истребовании документации» у бывшего гендиректора. О том, что у фирмы есть эти счета за пределами РФ, арбитражный управляющий узнал из административных протоколов налоговой службы.

Напомним, банкротом авиаперевозчика с пропиской в Сабинском районе Татарии признали осенью 2018 года. Одновременно с делом о несостоятельности расследуется уголовное дело, по которому заочно арестован совладелец компании.

В сентябре 2020 года конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» также подал банкротные иски к владельцем ООО — Светлане и Рашиду Мурсекаевым.

Долетались до Интерпола: подробности разорения скандальной «ВИМ-Авиа»