Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 мая снижением — второй день подряд. Больше других потерял Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 473,66 пункта (1,36%), до уровня 34 269,16 пункта. S&P 500 подешевел на 36,33 пункта (0,87%), опустившись до уровня 4152,10 пункта. Nasdaq к завершению дня снизился на 12,43 пункта (0,09%), до уровня 13 389,43 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,41 до уровня $65,28 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 мая снижением. Больше других потерял Nasdaq — 2,55%.

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