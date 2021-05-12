Якутск, , 03:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнование родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Горько и больно осознавать, что погибли дети. Это огромная боль и невосполнимая утрата. Якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию», — сказал Николаев.

Жители Якутии скорбят и передают слова поддержки родственникам погибших, желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших в гимназии в Казани.