Сургут, Югра, 12 мая, 2021, 03:06 — ИА Регнум. В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил крупный финансовый иск, адресованный АО «Аэропорт Сургут». Претензии кредитора пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Alexandergroshev Аэропорт Сургута

Заявление поступило от ООО «Резерв», которое работает в сфере автомобильных грузоперевозок. Иск подан 6 мая 2021 года, а 11 мая истец подал ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. Сумма исковых требований — 18 134 620,52 рубля.

4 мая от этой же компании к аэропорту поступило еще два финансовых иска — «о взыскании 227 632,5 рубля, в том числе 225 000 рублей задолженности, 2632 рублей 50 копеек неустойки за период с 01.03.2021 по 08.04.2021 года по договору оказания транспортных услуг» и о взыскании 82 959 рублей 40 копеек.

Напомним, аэропорт в Сургуте основан в 1931 году и на сегодня имеет статус аэропорта федерального значения.