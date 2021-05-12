Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Указ о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по Йемену еще на один год — до 16 мая 2022 года — подписал американский президент Джо Байден. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

В документе отмечается, что ситуация в этой арабской стране продолжает нести «беспрецедентную и чрезвычайную угрозу» нацбезопасности и внешней политике США. Режим ЧС по Йемену был введен Вашингтоном 16 мая 2012 года при 44-м американском президенте Бараке Обаме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая агентство Associated Press опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Белый дом разозлился из отказа йеменских хуситов провести встречу с посланником ООН Мартином Гриффитсом с целью обсуждения мирного урегулирования в Йемене.

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