Благовещенск, , 03:00 — REGNUM В Приамурье после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, усилили меры безопасности во всех образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в правительстве региона.

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Минобрнауки поручило во всех образовательных организациях усилить пропускной режим. Специалистам предстоит оперативно проанализировать морально-психологический климат в ученических и студенческих коллективах.

«Руководителям учреждений указано на необходимость проведения внеплановых проверок уровня антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», — уточнили в правительстве Приамурья.

Кроме этого, в помощь родителям работает служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, куда они могут обратиться в случаях изменения поведения детей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая 19-летний молодой человек пришёл в школу в Казани и устроил стрельбу. В настоящее время он задержан и даёт показания. Преступник признался, что давно всех ненавидел. В результате стрельбы погибли девять человек.