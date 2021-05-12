Анадырь, , 03:02 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших в гимназии в Казани.

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«Скорбим вместе с Татарстаном. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Копин на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области уроки в школах 12 мая начались с минуты молчания в память о трагедии в Казани 11 мая, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые.