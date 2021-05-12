Красноярск, , 02:55 — REGNUM В среду, 12 мая, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 12 на 13 мая ожидается до +2…+5 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В четверг, 13 мая, в Красноярске до +16…+18 °C днём и +3…+6 °C ночью, небольшая облачность, без осадков.

В пятницу, 14 мая, в Красноярске ожидается до +15…+19 °C днём. Ночью — до +4…+6 °C. Облачно, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 мая на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае произошёл резкий подъём уровня воды реки Енисей в районе села Ворогово.

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