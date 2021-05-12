Буэнос-Айрес, , 02:42 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 25 976 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 3 191 097. Также за минувшие сутки в республике умерли еще 490 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 68 311 человек.

Отмечается, что в настоящее время больницы Аргентины в среднем заполнены на 69,4%. При этом в столице страны Буэнос-Айресе больница заполнены на 75,7%.