Магадан, , 02:43 — REGNUM В Магаданской области уроки в школах 12 мая начались с минуты молчания в память о трагедии в Казани 11 мая, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые.

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С детьми говорили о мерах безопасности.

По поручению губернатора Сергея Носова, в учебных учреждениях Колымы усилят пропускной режим и проверят систему безопасности, пишет телеграм-канал ПУЛ №49.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани.

12 мая в Казане объявлен траур.