Богота, , 02:55 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке объявил об отмене платы за высшее образование для граждан страны из бедных слоёв населения. Об этом он сказал в ходе выступления 11 мая, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.

«Со второго семестра 2021 года у нас будет бесплатное образование в университетах и государственных технических и технологических учреждениях для представителей слоёв 1, 2 и 3», — сказал Дуке.

Напомним, что с 28 апреля по всей Колумбии проходят массовые протесты против налоговой реформы, в результате которых министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку. Правительство также согласилось внести в план реформы некоторые изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный забастовочный комитет Колумбии в связи с завершившимися без результата переговорами с правительством назначил на 12 мая новую общенациональную акцию протеста.

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