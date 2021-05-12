Магадан, , 02:28 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани.

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«Ужасная трагедия в Казани. ⁣В результате стрельбы в школе погибли дети. От имени жителей Магаданской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. ⁣⁣Мира и упокоения душам погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. ⁣⁣Скорбим вместе с вами,» — написал на своей страннице в Instagram глава Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Казани, где 19-летний молодой человек напал на школу, всколыхнула российское общество. Общество задаётся вопросом: что делать в сложившейся ситуации и как обезопасить от повторения «Колумбайна» в будущем детей и учителей?