Иерусалим, 12 мая 2021, 02:25 — REGNUM Ракета, выпущенная из сектора Газа и попавшая в участок нефтепровода Эйлат-Ашкелон в Израиле, вызывала пожар на объекте, 12 мая передает 13-й канал израильского ТВ.
Огонь охватил топливный резервуар, который получил повреждение при атаке.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая израильский международный аэропорт имени Бен Гуриона временно прекратил свою работу из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Более чем через час воздушная гавань вновь начала принимать самолеты.
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