Рамалла , , 02:29 — REGNUM В столкновениях с израильской полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем ранения получили не менее 245 палестинцев. Об этом со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца вечером 11 мая сообщает Alquds.

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«245 человек были ранены в результате выстрелов со стороны оккупантов на различных направлениях Западного берега», — приводит газета слова представителя организации. Он также заявил, что израильские силовики в столкновениях используют спецсредства — резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отмечается, что наиболее ожесточённые столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских сил правопорядка продолжаются в районе контрольно-пропускных пунктов близ городов Иерихон, Дженин и Эль-Халиль.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 30 палестинцев, включая десять детей, стали жертвами начавшихся 10 мая обстрелов сектора Газа израильской армией.

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