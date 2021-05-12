Брюссель, , 05:41 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 мая встретился в Брюсселе с заместителем председателя Еврокомиссии и высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Боррель подчеркнул, что ни институты ЕС, ни страны-члены не поддерживают раздельное ведение переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз или откладывание переговоров для одной из двух стран.

Целью своего визита в Брюссель Заев назвал демонстрацию гражданам своей страны того, что Евросоюз по-прежнему готовится принять Северную Македонию в свой состав.

Напомним, в настоящий момент Болгария препятствует началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, требуя от Скопье уступок по вопросам идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония вступит в Евросоюз не ценой языка и идентичности — Заев