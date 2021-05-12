Приштина, , 05:42 — REGNUM Лидер косовских мусульман Наим Тернава 11 мая прокомментировал возросшее напряжение в Иерусалиме.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава подчеркнул, что Иерусалим является святыней для представителей всех монотеистических религий, а потому должен стать страной добрососедства и взаимопонимания. С особой горечью Тернава упомянул о смерти гражданских лиц в ходе священного для мусульман месяца Рамазан накануне завершающего пост праздника Фитер-Байрам.

Тернава осудил насильственное изгнание палестинцев из своих домов в районе Шейх Ярра и осквернение священной мечети Аль-Акса, ставшее нападение на палестинцев на их же территории.

Тернава призвал обеспечить мир и безопасности всем жителям Иерусалима и оставить в покое объекты культа в городе.

Вопреки протестам палестинцев, Косово в марте 2021 года открыло посольство в Иерусалиме после установления дипломатических отношений с этой страной.