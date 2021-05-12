Приштина, , 05:39 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти совместно с министром здравоохранения края Арбеном Витией и министром культуры, молодежи и спорта Хайруллой Чеку 11 мая провел встречу с поверенным делах при посольстве Японии в Косово Огасаварой Мицунори.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, японский дипломат подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между Косово и Японией в сфере информационных технологий, раскрытия потенциала молодежи и положения диаспоры.

Мицунори подчеркнул, что Косово будет пользоваться постоянной поддержкой Японией, в том числе в виде грантов на борьбу с пандемией COVID-19. Министр здравоохранения Косово поблагодарил Токио за поддержку и попросил о помощи для фонда медицинского страхования и информационной системы здравоохранения.

Премьер-министр Косово Курти пообещал присутствовать на Летних олимпийских играх в Токио и получил поздравления с приходом на пост от своего японского коллеги Ёшихиде Суги.

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