Тель-Авив, Израиль, , 02:11 — REGNUM Женщина погибла в центральной части Израиля в результате ракетных обстрелов с территории сектора Газа, сообщает израильская спасательная служба.

По ее данным, она погибла при попадании снаряда в здание в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. Отмечается, что в результате обстрела также в ряде районов города возникли пожары. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая боевики палестинского движения ХАМАС заявили о пуске 130 ракет по территории Израиля. По их словам, атаки по Тель-Авиву и его пригороду являются ответом на удары Израиля по жилым районам сектора Газа.