Приштина, , 06:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел и диаспоры Косово 11 мая заявили, что комментарии ситуации в Израиле, сделанные от лица министра иностранных дел и диаспоры Косово Доники Герваллы в социальной сети Instagram были сделаны с фальшивого аккаунта — сама министр вообще не выкладывает контент в эту социальную сеть.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее обращение было произведено МИД Косово в компетентные органы.

Напомним, Косово 1 февраля 2021 года установило дипломатические отношения с Израилем и вопреки осуждению остального мусульманского мира стремится сделать все, чтобы сохранить признание Израиля, даже открыть посольство в Иерусалиме. Тем не менее, глава косовских мусульман Наим Тернава 11 мая в мягких тонах осудил политику Израиля в отношении палестинцев.

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