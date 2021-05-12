Скопье, , 06:56 — REGNUM Правительство Северной Македонии 11 мая вновь приняло решение о сокращении комендантского часа. Если при предыдущем сокращении, 4 мая, комендантский час был определен на период с 23:00 до 5:00, то со среды 12 мая он будет действителен лишь с 24;00 до 4:00.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, время работы объектов ресторанного бизнеса также было продлено до 23:30, было возобновлено проведение культурных мероприятий. Некоторые ограничения сохраняются для фитнес-центров.

Сообщается, что за последнюю неделю число заражений коронавирусом и смертей среди пациентов с COVID-19 в Северной Македонии сократилось более чем на треть.

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