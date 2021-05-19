Приштина, , 06:56 — REGNUM Исламская община Косово выразила беспокойство в связи с тем, что в Косово распространяется две или три версии священной книги мусульман Корана, не авторизованные общиной. Книги содержат, помимо Корана, неканоничные рассуждения на тему истин Ислама и принципа мира.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в общине заявили, что этим занимаются члены «раскольнической» секты Ахмедия, не имеющей ничего общего с Исламом. Члены данной религиозной группировки отрицают общее для мусульман верование в то, что Мухаммед был последним пророком.

В общине сообщают, что посредством благотворительной организации Humanity First в Косово распространяется литература, «извращающая мирное учение ислама «.

«Мусульманский джемат Ахмедия» был основан индийцем Мирзой Гуламом Ахмедом в 1889 году и ныне возглавляется проживающим в Великобритании Мирзой Масруром Ахмедом. В организации заявляют, что ее членами являются 10 миллионов человек из почти всех стран мира.

Глава института мусульманских исследований Сабри Байгора призвал органы безопасности края со вниманием отнестись к деятельности данной организации в края.

Представители организации вступили в контакт с Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент) и назвали себя исключительно мирной организацией, действующей под лозунгом «Любовь ко всем, ненависть ни к кому». Организация зарегистрирована в Косово.

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