Скопье, , 06:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 11 мая сообщили, что за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 13 тысяч 76 граждан. Всего хотя бы одну дозу вакцины получили 121 181 гражданин страны, из которых лишь 23 тысячи 862 получили обе необходимых дозы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лишь 35% населения страны в возрасте старше 70 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

11 мая стало известно, что в пятницу в страну прибудут еще 38 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британской компании AstraZeneca.

По данным на 11 мая, вакцинацию от коронавируса прошли 121 181 македонец, в то время как заявку на вакцинацию подали 303 574.

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