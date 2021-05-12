Анкара, 12 мая, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Председатель Партии национального действия Турции Девлет Бахчели на пресс-конференции 11 мая заявил, что их предложение по новой Конституции Турции из 100 пунктов было представлено на рассмотрение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Бахчели, этот этап подготовки конституции — очень важен, так как после одобрения этого предложения, начнётся процесс передачи этих предложений на голосование в парламент. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Бахчели также прокомментировал ситуацию в Израиле, где произошли нападения на палестинцев в мечети Аль-Акса.

«Израиль должен заплатить за то, что он сделал. Международный уголовный суд обязан призвать Израиль к ответственности за жестокость», — отметил Бахчели.

Напомним, 7 мая вечером на территории религиозного комплекса Аль-Акса начались столкновения между полицией и палестинцами. Полиция сообщила, что «силы МАГАВ начали восстанавливать порядок» после того, как в полицейских полетели камни и бутылки.