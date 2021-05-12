Тирана, , 02:02 — REGNUM В Албании 11 мая в результате обследования 2956 человека выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 1020 пациентов в стране выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 131 803 случая заражения коронавирусом. 119 061 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2420 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо— за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 10 322, из них абсолютное большинство — в Тиране. На стационарном лечении находятся 96 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за три месяца сократилось на 15 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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