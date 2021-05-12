Иерусалим, , 01:58 — REGNUM Режим чрезвычайного положения ввели в израильском городе Лод из-за вспыхнувших в нем беспорядков, 12 мая сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

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Отмечается, что в этом населенном пункте проживает значительное количество арабов. В связи с беспорядками было проведено специальное совещание правительства Израиля.

По итогам мероприятия решили срочно направить в Лод подразделения военизированной полиции из Иудеи и Самарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Иерусалиме при столкновениях с израильской полицией пострадало не менее 612 палестинцев.

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