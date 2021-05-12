Идлиб, Сирия, , 01:57 — REGNUM Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России ликвидировала 338 террористов и уничтожила десятки объектов и укрытий террористов с 23 апреля, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.

«С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий», — сказал он.

Представитель группировки войск добавил, что за время совместной работы удалось обнаружить 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, материальные средства террористов. Благодаря слаженности действий российские и сирийские военные предотвратили теракты в отношении военнослужащих и мирного населения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 мая в Идлибской зоне деэскалации вновь произошло нарушение режима перемирия в Сирии. Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по меньшей мере 53 раза обстреляла позиции сирийской армии.

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