Катманду, , 01:51 — REGNUM В Непале впервые с начала пандемии за одни сутки умерли более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Сообщается, что за 11 мая в Непале от осложнений COVID-19 умерли 225 человек. При этом сутками ранее в стране умерли 139 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в Непале зафиксирован и рекордный для страны рост заболеваемости COVID-19 — за минувшие сутки выявлено 3917 носителей нового коронавируса. Минздрав страны отмечает, что уже на протяжении недели в Непале выявляют более 8000 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В связи с эпидемиологической обстановкой власти Непала решили продлить карантин в стране еще на две недели — до 27 мая. При этом в минздраве считают, что рост заболеваемости связан с нежеланием жителей соблюдать необходимые санитарные требования.