Москва, , 01:25 — REGNUM Разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил России постепенно будут переводить на беспилотные аппараты большой дальности, решение по этому вопросу принято в Минобороны РФ, пишут 12 мая «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Новейшие беспилотники позволят находить противника при помощи оптико-электронных систем. Кроме того, беспилотные аппараты смогут обнаруживать войска и объекты противника по их радиоэлектронному излучению.

По информации источников, полностью отказываться от пилотируемой разведывательной авиации в оборонном ведомстве не планируют. Эти функции при необходимости будут выполнять истребители-бомбардировщики Су-34, модернизированные по проекту «Сыч».

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, необходимость перевооружения разведывательной авиации назрела в связи с тем, что сегодня основную нагрузку несут Су-24МР, созданные ещё в советское время.

«На сегодняшний день в составе морской авиации находятся около 12−15 Су-24МР, еще 60−70 несут службу в частях ВКС, — объяснил эксперт. — Других самолетов-разведчиков у нас сейчас нет. Су-24МР уже далеко не новые самолеты, и вопрос об их замене более современной техникой стоит довольно остро».

По мнению других экспертов, на замену Су-24МР придут разведывательно-ударный комплекс БПЛА «Орион» и перспективный беспилотник «Альтиус». Напомним, «Орион» с 2019 года испытывался в ходе боевых действий в Сирии. В феврале 2021 года ИА REGNUM сообщало, что Минобороны России до конца 2021 года получит семь таких беспилотников.

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БПЛА «Альтиус» дальнего радиуса действия — самый крупный беспилотник из разрабатываемых в России. Он предназначен для выполнения всего спектра разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Кроме того, военные рассматривают возможности для использования «Альтиуса» в качестве разведывательно-ударного средства.

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