Оттава, , 01:12 — REGNUM Канада направила в Индию два самолета с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

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«Второй самолет ВВС Канады вылетел в Индию с грузом аппаратов ИВЛ», — заявил он.

Трюдо добавил, что пандемию коронавирусной инфекции в мире невозможно победить, пока все страны не будут обеспечены необходимыми средствами защиты и лечения COVID-19. Ранее Канада выделила $10 млн индийскому отделению Красного Креста на закупку медоборудования и средств защиты. Кроме того, въезд на канадскую территорию из Индии и Пакистана был закрыт на 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая канадская провинция Альберта отказалась от использования препарата AstraZeneca для вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Отмечалось, что регион отказался от британской вакцины в пользу американских препаратов от компаний Pfizer и Moderna.