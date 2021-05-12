Рамалла , , 01:06 — REGNUM Не менее 30 палестинцев, включая десять детей, стали жертвами начавшихся 10 мая обстрелов сектора Газа израильской армией, 11 мая сообщил портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав сектора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Наибольшее число погибших приходится на городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных соответственно на севере и в центральной части сектора. Обстрелы территории ведутся как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили об обстреле оружейных складов в секторе Газа, которые находятся вблизи гражданских объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские военные атаковали оружейные склады в Газе