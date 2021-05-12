Ростов-на-Дону, , 00:53 — REGNUM Руководство Донского государственного технического университета (ДГТУ) не знает, кому принадлежат архивы и китель ветерана Великой Отечественной войны, оказавшиеся на свалке. Об этом сообщается на сайте вуза.

После присоединения Ростовского государственного строительного университета к ДГТУ произошло объединение музейных и архивных фондов вузов. В результате был создан единый центр истории университета, куда были переданы материалы, датированные послевоенным периодом. При этом личные вещи фронтовиков на хранение не принимались, уверены в вузе.

«По факту публикации в СМИ о недобросовестном отношении к экспонатам музея Ростовского инженерно-строительного института (был переименован в РГСУ) руководство ДГТУ проводит служебное расследование с целью установления истины», — добавили в вузе.

ИА REGNUM сообщало, что уникальные архивы — воспоминания фронтовиков, фотографии и китель Героя Советского Союза, были найдены в мусорном баке. Папка с личными вещами освободителей передана учёным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону в мусор выбросили архив и китель Героя Советского Союза