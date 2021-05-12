Нью-Йорк, США, , 00:51 — REGNUM Аналитики обратили внимание, что за последние три года количество телевизионных платформ удвоилось. Об этом 11 мая сообщил портал The Wrap.

Эксперты компании Hub Entertainment Research отметили, что в США только за минувший год количество «телеисточников» выросло на 18,75%. К таким источникам они отнесли потоковые сервисы, подобные Netflix и Disney Plus, различные потоковые сервисы без рекламы, кабельные и спутниковые каналы, сервисы онлайн-трансляций вроде YouTube TV и Hulu, а также привычное всем телевидение.

Аналитики объяснили рост числа подобных услуг «идеальным штормом» факторов. Издание в свою очередь задалось вопросом о том, не идёт ли речь о «перегрузке контентом».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во всём мире пользователи сети стали тратить на 36% больше времени на онлайн-кинотеатры. При этом в апреле 2021 года аналитики обратили внимание, что рост числа подписчиков того же Netflix резко сократился после ажиотажа 2020 года.

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