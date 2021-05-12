Кабул, , 00:48 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль район Нарх, расположенный в центральной афганской провинции Вардак, сообщил 11 мая телеканал 1TV со ссылкой на представителя властей.

Сотрудники службы безопасности, по данным МВД Афганистана, покинули блокпост после столкновений с боевиками.

Добавим, ситуация в Афганистане остаётся напряжённой на фоне объявленного США вывода войск. Так, 9 мая представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о трёхдневном прекращении огня из-за праздника разговения Ид аль-Фитр, однако непосредственно перед этим в столице прогремела серия взрывов, которая унесла более 63 жизни.

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