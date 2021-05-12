Москва, , 00:43 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра, 12 мая сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Этот режим будет действовать до 21:00 12 мая. В регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил журналистам о том, что примерно до 16 мая в Москве температура воздуха будет больше +8 °C, что позволяет отключить отопление в городе.

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