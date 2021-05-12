Ростов-на-Дону, , 00:41 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней арене одержал победу над «Астраханочкой» и вышел в финал чемпионата России. Матч завершился со счётом 25:24 в пользу хозяек площадки.

«Я доволен тем, как мы вошли в игру, как действовали первые 25 минут, у нас был хороший баланс, мы проводили ротацию состава. Но «Астраханочка» никогда не сдаётся. Следующий отрезок матча они выиграли. Нам повезло, что Галина Габисова так хорошо действовала в воротах. Вскоре мы создали отрыв, но соперник опять вернулся в игру. А в конце встречи была лотерея, которую мы выиграли», — отметил наставник ростовской команды Пер Юханссон.

Решающий матч, по итогам которого определится чемпион России, состоится в Ростове-на-Дону 23 мая.

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