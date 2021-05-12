Москва, , 00:34 — REGNUM Почти 21 тыс. участников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок, 12 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, 508 участников в этот день напишут изложение, такое право предоставляется обучающимся с ограничениями по здоровью.

В Рособрнадзоре добавили, что большинство выпускников школ уже написали итоговое сочинение либо изложение 15 апреля, 98% из них получили «зачёт».

Возможность написать итоговое сочинение в дополнительный срок предоставлена учащимся, которые получили «незачёт» в апреле, не явились на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительной причине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сочинение в 2021 году писали почти 680 тысяч человек, в числе которых — более 677 тысяч школьников, которые выпустятся в 2021 году.

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