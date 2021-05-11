Ростов-на-Дону, 12 мая, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном ветре в течение дня 12 мая. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Согласно прогнозу синоптиков, 12 мая в Ростове-на-Дону порывы ветра будут достигать 16 — 21 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи падение деревьев и различных конструкций.

ИА REGNUM отмечает, что 11 мая в Волгодонске из-за сильных порывов ветра упали деревья, повредив пять легковых автомобилей. В результате происшествия никто не пострадал.