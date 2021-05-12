Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM Лу Даймонд Филлипс болезненно отреагировал на новость о том, что телеканал Fox решил закрыть проект криминального сериала «Блудный сын». Публикацию он разместил 11 мая на своей twitter-странице.

Актёр написал, что его «выпотрошило» известие об отмене шоу и отметил, что ему потребуется провести несколько дней вдали от платформы. Филлипс поблагодарил поклонников сериала, отметив, что они были «самыми замечательными, интересными, блестящими фанатами», с которыми он когда-либо сталкивался.

https://twitter.com/LouDPhillips/status/1391966225178107904

Напомним, сериал «Блудный сын» (Prodigal Son) телеканал Fox начал показывать 23 сентября 2019 года. В центре повествования находится криминальный психолог и специалист по серийным убийцам Малкольм Брайт (Том Пэйн), отец которого Мартин Уитли (Майкл Шин) является маньяком, убившим 23 женщин. Лу Даймонд Филлипс исполнил в шоу роль Гила Арройо — наставника главного героя.

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