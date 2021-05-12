Скопье, , 00:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 11 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2357 образцов в стране выявили 171 носителя коронавируса. Еще 409 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 154 222 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5135 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 26 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 138 308 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 10 308 человек.

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