Ростов-на-Дону, , 00:20 — REGNUM В Ростовской области акция «Бессмертный полк» может пройти в привычном формате. Шествие с портретами героев состоится 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.

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«Это будет зависеть от ситуации, которая будет складываться с учётом коронавируса, но сейчас мы говорим о возможности проведения этой акции 24 июня текущего года. В прошлом году это было онлайн. Мы работаем с центральным штабом «Бессмертного полка», каждый регион, конечно, будет ориентироваться по ситуации, которая складывается на той или иной территории, но мы готовы к тому, чтобы такую акцию провести. Если динамика заболеваемости будет снижаться, то мы сделаем все, чтобы качественно, удобно провести эту акцию», — сказал донской губернатор Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии 9 мая более 30 тысяч жителей Ростовской области подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». При этом только в Ростове-на-Дону в шествиях в допандемийные годы принимали участие более 100 тысяч человек. При этом акции проходили в каждом муниципальном образовании.

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