Приштина, , 00:20 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 11 мая сообщило о том, что Институт национального здравоохранения Косово в сотрудничестве с ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) запустил исследование «Сероэпидемиологическое исследование населения», в котором будет рассмотрено распространение коронавируса среди представителей различных возрастных групп.

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В министерстве здравоохранения Косово отмечают, что исследование будет проводиться согласно протоколам ВОЗ, которая предоставляет возможности для регулярного сбора биологических образцов и измерения уровня распространения вируса.

Задачи исследования таковы:

— Измерение серопреобладания антител к коронавирусу по полам и возрастным группам с целью оценить накопленный иммунитет населения.

— Оценка уровня присутствия асимтоматических, пара-симптоматических или субклинических случаев заражения по родам и возрастным группам.

— Измерение доли населения с антителами к коронавируса в случайной выборке.

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