Москва, , 00:10 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) открыл в Сбербанке специальный счёт для сбора средств пострадавшим в результате нападения на школу в Казани. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе банка.

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Председатель РКК, член ОП РФ Павел Савчук сообщил, что организация определит потребности семей совместно с правительством Татарии.

«Мы берем на себя обязательства совместно с Правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия… Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», — сказал он.

В пресс-службе РКК уточнили, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или на сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая молодой человек устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, ещё 21 человек получил ранения.

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О ситуации со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах орудия, которое могут применять гражданские лица.

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