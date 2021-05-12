Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Студии Mojang и Double Eleven анонсировали новое загружаемое дополнение (DLC) к игре Minecraft Dungeons. Об этом 12 мая сообщил портал Comcibook.

Релиз DLC Hidden Depths запланирован на 26 мая 2021 года. Название намекает, что новое приключение как-то будет связано со скрытыми глубинами океана. Игрокам предложат искать в подводных подземельях неких «Рейдовых капитанов» (Raid Captains) — опасных врагов, которые, как заявили разработчики, изменят стиль игры геймеров.

https://twitter.com/dungeonsgame/status/1391770024159981568

Напомним, предыдущее дополнение Flames of the Nether к игре Minecraft Dungeons вышло 24 февраля 2021 года. Оно добавило в игру новые подземелья, оружие, броню и противников.

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