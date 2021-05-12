12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 08:30 — REGNUM Решение властей Чехии отказать в доступе госкорпорации «Росатом» к участию в тендере на строительство атомной электростанции в стране после дипломатического скандала вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения относительно данной ситуации 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

АЭС «Дукованы» в Чехии Cez.cz

"Чехи заплатят дополнительные миллиарды за удовольствие подпортить жизнь России. Все другие проекты на строительство АЭС гораздо дороже, чем в России, да и топливо гораздо накладнее покупать у США, нежели у Российской Федерации!» — отметил Дядя С.

Многие комментаторы пришли к выводу, что своим хамским поведением Чехия, по сути, поставила свою экономику перед обрывом, ведь эта страна имела очень тесные связи с нашей страной, а строительство АЭС российской госкорпорацией позволило бы сэкономить этому государство огромные суммы денег.

«Чешский бизнес должен быть полностью запрещён в России! Так же, как и Украина сейчас получает фигу от Китая», — призывает Валерий М.

Некоторые комментаторы, наоборот, считают, что от межгосударственного скандала пострадала в первую очередь Российская Федерация, которая лишилась очень крупного и прибыльного проекта по строительство АЭС.

«Это Россия потеряла подряд, на её место уже есть претенденты из США и Китая. Чехия ничего не потеряла из-за этого, а Россия потеряла достаточно крупный проект», — считает Владимир С.

АЭС «Дукованы» в Чехии Cez.cz

Часть людей решила сложить дважды два и указать на то, что ухудшение отношений между двумя странами произошло как раз перед конкурсом на выбор подрядчика по строительству электростанции. Такие вещи точно не могут являться совпадением, убеждены граждане.

«Ну, теперь-то понятно, откуда руки растут. Эта вся шумиха сделана, чтобы «Росатом» из тендера убрать. Понятно, что тендер теперь выиграют американцы. Когда в голове одни лишь бабки, можно втулить людям любую чушь, лишь бы они поверили», — считает Юрий Т.

«Так весь этот скандал и был связан с этим контрактом. Американцы давно ведут подрывные работы против России во многих государствах. Теперь США получат контракт на постройку АЭС в Чехии», — предположила Ольга Т.

Отдельные пользователи предположили, что вскоре, после того как скандал утихнет, правительство Чехии вновь попытается наладить отношения с Российской Федерацией. Люди убеждены, что это продажная страна, которая готова в угоду интересам США уничтожить добрососедские отношения с другим государством.

«Чехия покривляется немного, а потом, как по сценарию, на карачках будет Россию молить о помощи! Эта история нам знакома! Уже проходили, и не раз», — пишет Алексей Д.

АЭС «Дукованы» в Чехии Cez.cz

Напомним, 11 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи и привёл к недопущению госкорпорации «Росатом» до тендера на строительство атомной электростанции в Чехии.