Элиста, , 23:57 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани, передаёт ИА REGNUM 11 мая.

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«Сегодня в Казани случилась страшная трагедия, которая унесла жизни детей и сотрудников школы. От имени жителей Калмыкии и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, всем жителям республики и президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Разделяем с вами боль и скорбь», — говорится в обращении Хасикова.

Глава Калмыкии поделал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, утром 11 мая в Казани злоумышленник открыл стрельбу в гимназии № 175. Погибли несколько человек — дети и педагоги. Преступник задержан. 12 мая в Татарии объявлено днём траура.