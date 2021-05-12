Техас, США, , 08:22 — REGNUM Пять девочек мигрантов, все младше 7 лет, были найдены на американо-мексиканской границе в Техасе в воскресенье, 10 мая. Республиканец Тони Гонзалес 11 мая взял интервью у семьи, которая обнаружила брошенных и голодных детей, и ухаживала за ними, пока не приехали представители социальных служб.

На видео, которое Гонзалес опубликовал в своем Twitter, семья призывает президента США Джо Байдена предпринять срочные меры, потому что подобные случаи происходят на территории всей границы. Отмечается, что экс-президент Дональд Трамп впервые за тридцать лет поменял ситуацию и позволил семье, живущей в 50 метрах от границы, почувствовать себя защищенными. Теперь, отметила мать семейства, смертей летом будет много, потому что ситуация выходит из-под контроля и мигранты продолжают оставлять своих детей в одиночестве на территории США.

Гонсалес обратился к Байдену с просьбой помочь гражданам, живущим на границе, и взять ситуацию под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байденапо состоянию на 11 мая держит в центрах для мигрантов десятки тысяч детей.

Конфиденциальная информация, добытая Aassociated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось в двое за последние два месяца. На этой неделе примерно 21 тыс. детей и подростков находились под присмотром федеральной службы. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.