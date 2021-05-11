Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Сегодня, 11 мая, журналист Фрэнк Серавалли в своем твиттере сообщил, что штаб национальной сборной США собирается пригласить двух форвардов, не игравших в НХЛ в течение этого сезона, для участия на ЧМ-2021 в Риге.

По данным источника, в заявку будут включены 36-летний Брайан Бойл и 34-летний Джастин Абделькадер.

Брайан Бойл в прошлом сезоне выступал за «Флориду», в составе которой набрал 15 (6+9) очков в 39 матчах. В общей сложности на его счету 805 матчей в НХЛ.

Джастин Абделькадер проводит этот сезон в швейцарском «Цуге» и набрал 17 (10+7) очков в 22 матчах. В прошлом году его контракт был выкуплен «Детройтом».