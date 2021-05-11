Рамалла , , 23:51 — REGNUM Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ракетными обстрелами нанесено поражение Израилю и достигнута победа в борьбе за Иерусалим, сообщают 11 мая израильские СМИ.

«Мы добились победы в борьбе за Иерусалим», — заявил Хания.

По его словам, ракетные обстрелы установили «новый баланс сил» между ХАМАС и Израилем.

Кроме того он заявил о том, что если Израиль пойдет на эскалацию этого конфликта, то в ХАМАС к этому готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая район Тель-Авива и центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу. По заявлению ХАМАС, движение организовало запуск не менее 130 таких ракет.

В то же время Израиль обстреливает сектор Газа и объекты ХАМАС.

Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших.

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